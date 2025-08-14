Emine Erdoğan: Milletin partisinin yeni yaşı kutlu olsun

Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Ülkemizi kalkındırma, güçlendirme, yüceltme misyonuyla durmaksızın çalışan AK Parti, aynı kararlılıkla adım adım ilerliyor" dedi.

24'üncü kuruluş yıl dönümü heyecanını dava ve yol arkadaşlarımızla paylaştık.



İnanıyoruz ki, bugün olduğu gibi yarın da gönüllerde yeşeren tüm umutlar,... pic.twitter.com/5oUYbEjIIc — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 14, 2025

"24'üncü kuruluş yıl dönümü heyecanını dava ve yol arkadaşlarımızla paylaştık" diyen Erdoğan ayrıca, "İnanıyoruz ki, bugün olduğu gibi yarın da gönüllerde yeşeren tüm umutlar, AK Parti ile gerçekleşecek. Milletin partisinin yeni yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.