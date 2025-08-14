İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
  Emine Erdoğan: Milletin partisinin yeni yaşı kutlu olsun
Güncel

Emine Erdoğan: Milletin partisinin yeni yaşı kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Milletin partisinin yeni yaşı kutlu olsun' dedi.

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Ülkemizi kalkındırma, güçlendirme, yüceltme misyonuyla durmaksızın çalışan AK Parti, aynı kararlılıkla adım adım ilerliyor" dedi.

"24'üncü kuruluş yıl dönümü heyecanını dava ve yol arkadaşlarımızla paylaştık" diyen Erdoğan ayrıca, "İnanıyoruz ki, bugün olduğu gibi yarın da gönüllerde yeşeren tüm umutlar, AK Parti ile gerçekleşecek. Milletin partisinin yeni yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

