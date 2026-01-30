İSTANBUL 13°C / 7°C
  Emine Erdoğan, Mirziyoyev çiftinin Türkiye ziyaretini paylaştı: Ortak miras, güçlü dostluk
Güncel

Emine Erdoğan, Mirziyoyev çiftinin Türkiye ziyaretini paylaştı: Ortak miras, güçlü dostluk

Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

AA30 Ocak 2026 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Mirziyoyev çiftinin Türkiye ziyaretini paylaştı: Ortak miras, güçlü dostluk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortak medeniyet mirasını paylaşan iki dost ülke olarak, Türkiye ve Özbekistan arasındaki samimi ilişkilerin her geçen gün daha da kuvvetlenmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın Türkiye ziyaretine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'yla Ankara Palas'ı ziyaret etmişti.

Emine Erdoğan, Ankara Palas'ın girişinde karşıladığı Mirziyoyeva ile Hereke dokumaları, yıldız porselenleri ve diplomatik hediyelerin de aralarında olduğu Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait seçkin eserlerden oluşan müzeyi gezmişti.

