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Emine Erdoğan: Neslimizi bağımlılıklara karşı korumak, ülke bekasını korumaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin kadın ve erkek hastalar için özel alanları, meslek edindirme programları ve uzman kadrosuyla yeni başlangıçların ilk durağı olacağını belirtti.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Neslimizi bağımlılıklara karşı korumak, ülke bekasını korumaktır
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına dair paylaşımda bulundu.

Yeşilay rehabilitasyon merkezlerine bir yenisini daha Kayseri'de eklemenin heyecanını paylaştıklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu merkez, kadın ve erkek hastalar için özel alanları, meslek edindirme programları ve uzman kadrosuyla yeni başlangıçların ilk durağı olacak. Bağımlılık bir son değil; doğru destekle, inanç ve azimle aşılabilecek bir sınav. Bize düşen tüm gücümüzle, bağımlılıkların esaretinden kurtulmaya çalışan her bir evladımızın ve kardeşimizin yanında olmak. Zira hiç unutmamalıyız ki neslimizi bağımlılıklara karşı korumak, ülke bekasını korumaktır. Bu noktada tüm vatandaşlarımızı, Yeşilayın, İçişleri Bakanlığımızla el ele vererek başlattığı, 'Bağımsızlık Seferberliği'ne katılmaya davet ediyorum. İçinde bulunduğumuz kutlu ayın maneviyatının, bağımlılıklarla mücadele eden herkes için, ruhsal bir yenilenmenin vesilesi olmasını diliyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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