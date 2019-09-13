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Emine Erdoğan, öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler'de geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı.

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Esenler Belediyesi tarafından Hasip Dinçsoy İlkokulu'nda düzenlenen Defter Dağıtım Töreni'ne katılan Erdoğan, belediyenin geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmaların sergilendiği okul bahçesini gezerek atıktan elde edilen ürünleri inceledi.

Emine Erdoğan, geri dönüşüm kumbarası, atık yağdan elde edilen deterjan, atık pil değerlendirme kutusu ve Mavi Kapak Projesi'ne ilişkin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan bilgi aldı.

Esenler'deki bütün okullarda atıktan elde edilen defterlerin öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını öğrenen Erdoğan, "Başkanım sizi tebrik ediyorum. İnşallah bütün ilçelerimize, Türkiye'mize örnek olsun." dedi.

Erdoğan, Mavi Kapak Projesi kapsamında alınan tekerlekli sandalye ve akülü araçları incelediği sırada yanına gelen engelli bir vatandaşla sohbet etti.

Cam, metal kutu ve pet şişe gibi atıkların karşılığında Halk Ekmek büfelerinden ekmek almak üzere para puan veren ESMATİK geri dönüşüm makinesiyle ilgili de Göksu'dan bilgi alan Erdoğan, daha sonra makineye pet şişe atarak karta para puan yükledi.

Ziyaret ettiği bir sınıfta öğrencilere "Sizin okulunuzun bir özelliği var, nedir?" diye soran Emine Erdoğan'a, öğrenciler "Sıfır atık." yanıtını verdi.

Emine Erdoğan, öğrencilerden sıfır atık projesine destek olmaları için evde anne ve babalarını çöpleri ayrıştırmaları konusunda uyarmalarını istedi.

Sıfır Atık Projesi ile ilgili okullarda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi alan Erdoğan, geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı, defterlerini alan öğrencilerle toplu fotoğraf çekildi.

Proje kapsamında, atıktan elde edilen 500 bin defter, ilçedeki tüm okullarda eğitim gören 90 bin öğrenciye ücretsiz dağıtılacak.

Öte yandan Erdoğan, okuldaki öğretmenler ve çalışanlarla da selamlaştı.

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