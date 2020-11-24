Emine Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi: Omuzlarınız bir ülkenin geleceğini taşıyor

AA 24 Kasım 2020 Salı 16:33 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 16:33

Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Devlet Konukevi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin çeşitli illerindeki köy okullarında, zorlu şartlarda önemli başarılara imza atmış öğretmenlerle bir araya geldi.

Konuşmasına, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Emine Erdoğan, görevi başında şehit olan tüm eğitimcilere rahmet diledi.

Emine Erdoğan, "Kutsal olarak anılan bir meslek varsa o da öğretmenliktir. Ne mutlu sizlere. Sizler, bir çocuğun ikinci yuvası, yeri geliyor anne baba yarısı oluyorsunuz. Hiçbir omuz sizinkiler kadar yük taşımıyor. Çünkü sizin omuzlarınız, bir ülkenin geleceğini taşıyor. Hayat serüvenlerinde henüz tomurcuk halindeki çocuklarımızı gür ormanlar olmak üzere yetiştiriyorsunuz." diye konuştu.

- "KIRSALDAKİ KADINLARA DA ROL MODEL OLUYORSUNUZ"

Özellikle köy okullarındaki öğretmenlerin ortaya koyduğu çabayı takdir etmede kelimelerin yetersiz kaldığını belirten Emine Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalnızca bir eğitim yuvasının öğretmeni olmakla kalmıyorsunuz. Yeri geliyor tamiratı, temizliği de yapıyorsunuz. Okula gelip sobayı kuran da sizsiniz. Birçoğunuz belki de sobayla ilk kez atandığı köy okulunda karşılaşıyor. İnsanlar genelde öğretmenlerin tercihleri tutmadığı için köye atandıklarını sanırlar. Halbuki sizler, bayrağın dalgalandığı her yerin vatan olduğunu bilip o köy yollarına koşar adımlarla düşüyorsunuz.



Fedakarlık, özveri gibi kelimelerin karşılığını sizde bulduğuna inanıyorum. Köyün, kırsalın dinamikleri sizi bazen öğrencilerinizin ailelerine uzanmaya da itiyor. Elinizdeki meşalenin ışığı öyle parlak ki birçoğunuzun, çocukların anne babalarına dahi okuma yazma öğrettiğini biliyorum, işte bu bir aşk meselesi. Çocukların eğitimi yanında, köy kadınlarının güçlendirilmesi için de ter döküyorsunuz. Eğitiminizle, duruşunuzla, taşıdığınız değerlerle, kırsaldaki kadınlara da rol model oluyorsunuz."

- "AÇTIĞINIZ KAPILARIN ARDINDA, ÇOCUKLARIMIZ BELKİ HAYAL BİLE EDEMEYECEKLERİ MUTLULUKLAR YAŞIYOR"

Emine Erdoğan, köylerdeki özel şartların, öğretmenlerle çocuklar arasında daha özel bir bağ kurulmasını sağladığını vurgulayarak öğrencilerin birçok ilki öğretmenlerinden öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerini, geliştirdikleri projelerle yurt dışına kadar götüren öğretmenler olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Birçok evladımız ve ailesi, sizin ortaya koyduğunuz vizyonla ilk kez uçağa biniyor, tiyatroya, sinemaya gidiyor. Açtığınız kapıların ardında, çocuklarımız belki hayal bile edemeyecekleri mutluluklar yaşıyorlar. Bir bakıyoruz, köylerimizden sınav birincileri çıkıyor. Hangi köy okulunun kapısını çalsak, hepsinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı hikayesi sahneleniyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az kalır." diye konuştu.

Emine Erdoğan, "Dünyanın gerçekten iyi eğitimli, manevi değerlerle donatılmış ve kendini iyiliğin hizmetine adamış bir nesle ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün dünyanın birçok yerinde söz sahibi, dünyaya yön veren önemli insanlar olduğunu anımsatan Emine Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz şu zorlu pandemi döneminde, Türk bilim insanlarından aşı müjdesini aldık. Bu müjde sadece bize değil, insanlığa umut oldu." dedi.

Bilimde, teknolojide ve sanatta çığır açacak çocuklar yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Özellikle kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanlarına yönlendirilmesini çok önemli buluyorum. Çünkü Türkiye’nin gelecek hedeflerini yakalamasının ön koşulu, kızlarımızın çok iyi eğitimli olmasıdır." ifadelerini kullandı.

- "SEVGİ DOLU KALPLERİNİZ BİZE YUVADIR"

Emine Erdoğan, pandemi döneminin eğitimciler için büyük bir mücadele alanı açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim bir anlamda zamanla yarıştır. Çocuklarımızın bu süreçte okulla olan bağlarının zayıflamaması için çok ter döküyorsunuz. Köylerde kapı kapı gezerek çocuklara eğitim materyalleri dağıtıp derslerinden geri kalmamaları için üstün bir çaba gösterdiğinizi biliyorum. Öyle ki kendi araçlarını bile bu işe tahsis edip online derslere erişmede zorluk çeken öğrencilerimize ulaşanlarınız var. Kendi telefonunu modem haline getirerek çocukların derslere katılımını sağlayanlar var. Sadece eğitim desteği değil, bu zorlu dönemde hem öğrencilere hem de ailelere moral desteği veren öğretmenlerimiz var. Bu, vazife aşkı."

- ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIĞI RESMİ EMİNE ERDOĞAN'A HEDİYE ETTİ

Programa davet edilen öğretmenler arasında yer alan Nuray Yarıcı, öğrencilerinin yaptığı resmi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan, kendi motosikletini salgın sürecinde okulun ve öğrencilerin hizmetine sunan Nuray öğretmene ve öğrencilerine teşekkür etti.

Emine Erdoğan’ın öğretmenlerle buluşmasına Milli Eğitim Bakanı’nın eşi Rana Selçuk da katıldı.

- MOTOSİKLETİNİ EBA MOBİL DESTEK ARACINA DÖNÜŞTÜRDÜ

Programa katılan öğretmenler, görev yaptıkları kırsal bölgelerde hayata geçirdikleri projelerde öne çıkıyor. Emine Erdoğan tarafından ağırlanan öğretmenlerden Nuray Yarıcı, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Süleyman Gülsüm Odabaş İlkokulunda görev yapıyor. Uzaktan eğitim sürecinde kendi motosikletini okula tahsis ederek "EBA Mobil Destek Aracı" olarak kullanımını sağlayan Yarıcı, sık sık ziyaret ettiği öğrenci ve velilere psiko sosyal destekte bulunuyor. Yarıcı, kendi telefonunu modem olarak kullandırıp öğrencilerin canlı derse katılımını sağlıyor.

Davete katılanlar arasında olan, Van'ın Tuşba ilçesindeki Tabanlı Köyü İlkokulunda dersliklere zemin yaptıran, kombi taktıran ve okul bahçesine park kurulmasını sağlayan Gamze Arslan, kapı kapı gezerek evinde internet olmayan öğrencilere eğitim veriyor.

Programın konuklarından Van'ın Başkale ilçesindeki Bilgeç Köyü İlkokulu öğretmeni Şermin Tiryaki, açtığı kursla köyün kadınlarına okuma yazma öğretiyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale Ortaokulunda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Nefise Yücel ise öğrencileriyle okulun bahçesinde çilek yetiştiriyor.