Emine Erdoğan'ı, Abuja Havalimanı'nda, Nijerya Polis İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İmaan Suleiman İbrahim ile Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ve eşi karşıladı.

Emine Erdoğan, daha sonra Abuja'da Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Remi Tinubu ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Tinubu, Emine Erdoğan'ın davetine icabet edip, programın onur konuğu olarak Abuja'ya gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emine Erdoğan'ın katılımının programın görünürlülüğü ve etkinliğini artıracağına olan inancını paylaşan First Lady Tinubu, ayrıca dün düzenlenen Kalkınma için Afrikalı Lider Eşleri Organizasyonu hakkında da Emine Erdoğan'a bilgi verdi.

Geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyaretin çok verimli geçtiğini belirten Tinubu, ev sahipliğinden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

EMİNE ERDOĞAN, NİJERYALI KADIN RESSAMLARIN SERGİSİNİ AÇTI

Emine Erdoğan, daha sonra Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Burada Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Musa Erbaş, Nijerya Kadın Sanatçılar Birliği Başkanı Maryam Maigida ve Afrikalı çocuklar tarafından karşılanan Emine Erdoğan, Nijerya Kadın Sanatçılar Birliği Sergisi'nin açılışını yaptı.

Açılış kurdelesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Afrikalı çocuklarla kesen Emine Erdoğan, kadın ressamların yaptığı 12 eseri inceledi, eserlere ilişkin bilgi aldı.

Emine Erdoğan, daha sonra Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Nijeryalı çocuklarla bir araya geldi. Nijeryalı öğrenciler tarafından gerçekleştirilen flüt dinletisinde "Katibim" eseri de sunuldu. Ayrıca çocuklar tarafından ezberlenen İstiklal Marşı'nın 10 kıtası seslendirildi. Emine Erdoğan, çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı", 2016'da İstanbul'da Emine Erdoğan öncülündeki ilk oturumu düzenlenen etkinliğin, devamı niteliğini taşıyor.

Emine Erdoğan, yarın açılış oturumunun onur konuğu olarak katılımcılara hitap edecek.

"GÜÇ VE GÖNÜL BİRLİĞİ İLE FARKINDALIĞIN ARTACAĞINA İNANIYORUM"

Öte yandan, Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abuja'da, Nijerya Cumhurbaşkanı'nın eşi Oluremi Tinubu ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"13. İslam Zirvesi kapsamında 2016 yılında, İstanbul'da ilk oturumunu düzenlediğimiz programın devamı niteliğinde olan 'İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanser ile Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı'nın bu sene Nijerya'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor olması memnuniyet verici.

Hem kendi ülkesinin sağlığı hem de dünya sağlığı için böylesi önemli bir konuya Afrika'da öncülük etmesinden dolayı Sayın Tinubu'ya gönülden teşekkür ediyorum. Zirvenin sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyor, güç ve gönül birliği ile farkındalığın artacağına inanıyorum."