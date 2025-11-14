İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Emine Erdoğan: Ortak adalet çağrısı İstanbul'dan yeniden yükseliyor

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de açılışı yapılan “Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirası” sergisinin İstanbul ayağının, Türkiye'nin insanlık adına yükselttiği evrensel vicdan çağrısını daha da güçlendirdiğini vurguladı.

AA14 Kasım 2025 Cuma 19:56 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açılışını gerçekleştirdikleri "Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak" sergisinin İstanbul'daki açılış programında da uluslararası misafirlerle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şule Yüksel Şenler Vakfımız ile Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anma ve Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen 'Yankılar' sergisi, kelimelerin ve inançların sınırları aşarak nasıl ortak bir adalet çağrısına dönüştüğünü anlatıyor. Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı, ne mutlu ki şimdi İstanbul'dan yeniden yükseliyor. Ülkemizin öncülüğünde insanlığa yöneltilen bu davetin, bir vicdan sesi olarak, ortak değerlerimizi hatırlatmasını ve gelecek kuşaklara ilham olmasını diliyorum. Zira onlar, kendi çağlarını aşan duruşlarıyla bugün de sınırların ötesine ulaşarak gönüllere yön çizmeye devam ediyor. İki güçlü mirası yaşatan bu anlamlı serginin, daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Paylaşımında Erdoğan, serginin açılış programına ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

