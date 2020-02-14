Emine Erdoğan: Pakistan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır

AA 14 Şubat 2020 Cuma13:31 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 13:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Pakistan Ulusal Sanat Konseyi'nde gerçekleştirilen programda, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi, Başbakan Yardımcısı Sania Nishtsd ile Savunma Bakanları Zubeyda Jelal, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut ve Pakistan Baitul Mal Kurumu Başkanı Aon Abbas Buppi tarafından karşılandı.

Emine Erdoğan, programın açılışında yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Pakistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Pakistan ve Türkiye, bir kalbin iki yarısıdır. Tarih boyunca aramızdaki dostluk, diplomatik ilişkilerin çok ötesinde, gerçek bir kardeşlik duygusuyla örülmüştür. Bizler birbirimiz için kara gün dostuyuz." ifadesini kullandı.

Bir ülkenin geleceğinin insanların sağlığı ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Emine Erdoğan, talasemi hastalığından muzdarip çocukların tedavisi ve yaşam standartlarını iyileştirmek için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Emine Erdoğan, Muzaffergah şehrinde Türkiye'nin inşa ettiği Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nin de bu çabanın nişanelerinden biri olduğunu aktardı. Hastalıklarla mücadelede ailelerin üzerindeki yükü almanın önemini vurgulayan Emine Erdoğan, bu nedenle bugün gerçekleştirilen projeyi son derece anlamlı bulduğunu söyledi.

Çocuk ve hasta bakımında en çok görevi üstlenen kadınların imkanlarının artmasının çok önemli olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Meslek kurslarında, dikiş nakış öğrenen hanımlara hediye ettiğimiz dikiş makinelerinin bu amaca hizmet edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Emine Erdoğan, projenin gerçekleşmesini sağlayan, Türkiye'nin dostluk eli TİKA yetkililerine ve destek olan Pakistan makamlarına teşekkür etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi de iki ülke arasındaki dostluğun derinliğine vurgu yaparak proje için teşekkürlerini iletti.

Program sonunda, dikiş makinesi takdim töreni yapıldı. Ayrıca günün anısına, programın gerçekleştiği yerin bahçesine Emine Erdoğan adına fidan dikildi.

Ziyarette, Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan'ın eşi Meral Turhan da eşlik etti.

Emine Erdoğan daha sonra Samina Alvi ile Ulusal Sanat Konseyi'nin içerisinde bulunan sanat galerisini gezdi.