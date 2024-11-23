Emine Erdoğan: Sanat, zamanın ötesine dokunan bir dil, kültür ise bizi biz yapan özdür

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat, zamanın ötesine dokunan bir dil, kültür ise bizi biz yapan özdür. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin 115 sanatçının ruhundan süzülen eserlerle oluşturduğu 'Karma Sergi', ortak değerlerimizin gücüne bir kez daha tanıklık etmemize olanak sağladı. Her bir eser, sanatçısının gönlünden kopup gelen bir hikâyeyi anlatıyor, bambaşka dünyaların kapılarını aralıyor." ifadelerini kullandı.

Sanat, zamanın ötesine dokunan bir dil, kültür ise bizi biz yapan özdür.



Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin 115 sanatçının ruhundan süzülen eserlerle oluşturduğu "Karma Sergi", ortak değerlerimizin gücüne bir kez daha tanıklık etmemize olanak sağladı.



Her bir... pic.twitter.com/CP5gt4P6cU — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 23, 2024

Sergiyi hayata geçiren Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği ile sanatçıları tebrik eden Erdoğan, paylaşımında sergide sanatçılarla çekilen fotoğraflarına da yer verdi.

Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Karma Sergisi'nin açılışını yaptı