İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2024 Cumartesi / 22 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5467
  • EURO
    36,0147
  • ALTIN
    3005.46
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Sanat, zamanın ötesine dokunan bir dil, kültür ise bizi biz yapan özdür
Güncel

Emine Erdoğan: Sanat, zamanın ötesine dokunan bir dil, kültür ise bizi biz yapan özdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 16:30 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Sanat, zamanın ötesine dokunan bir dil, kültür ise bizi biz yapan özdür
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat, zamanın ötesine dokunan bir dil, kültür ise bizi biz yapan özdür. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin 115 sanatçının ruhundan süzülen eserlerle oluşturduğu 'Karma Sergi', ortak değerlerimizin gücüne bir kez daha tanıklık etmemize olanak sağladı. Her bir eser, sanatçısının gönlünden kopup gelen bir hikâyeyi anlatıyor, bambaşka dünyaların kapılarını aralıyor." ifadelerini kullandı.

Sergiyi hayata geçiren Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği ile sanatçıları tebrik eden Erdoğan, paylaşımında sergide sanatçılarla çekilen fotoğraflarına da yer verdi.

Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Karma Sergisi'nin açılışını yaptı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.