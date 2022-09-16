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Emine Erdoğan, Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Özbekistan programında eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti.

AA16 Eylül 2022 Cuma 00:55 - Güncelleme:
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ziyareti, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile yaptıklarını belirtti.

İki bin yıl boyunca bozulmadan bugüne ulaşabilen Semerkant kağıdının serüveninin hayranlık uyandırdığını kaydeden Emine Erdoğan, "Yaşayan Özbek Köyü Müzesi'nde ise yaşatılan ata geleneklerini görme ve inceleme fırsatı buldum. Zamana adeta meydan okuyan bu yer, aynı zamanda da doğa ile iç içe. Binlerce yıldır doğuyu ve batıyı buluşturan Semerkant, bir kültür hazinesi olarak varlığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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