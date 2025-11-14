Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Faye ile görüştü

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin Türkiye'yi ziyaret eden eşi Marie Khone Faye ile Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutan "Yankılar" sergisinin açılış programına katıldı.

Erdoğan, birlikte serginin açılış kurdelesini kestiği Faye'yi programın ardından ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Faye sergi programına davet edildiği için teşekkür ederek, Senegal ve Türkiye arasındaki işbirliğinin artmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Önceki ziyaretinde Ankara'daki Afrika Evi'ni gezen Faye, bu görüşme sırasında yanında getirdiği Afrika ürünlerini Emine Erdoğan'a gösterdi.

Emine Erdoğan'ın Türkiye'de yaptığı sosyal çalışmaları takdirle takip ettiğini kaydeden Faye, kendisinin de benzer çalışmaları Senegal'de yapmak istediğini belirtti.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Senegal Devlet Başkanı'nın değerli eşi Marie Khone Faye Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu anlamlı buluşmanın, ortak projelere ve geleceğe yönelik yeni adımlara ilham vermesini diliyorum."