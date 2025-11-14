İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3334
  • EURO
    49,195
  • ALTIN
    5579.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Faye ile görüştü
Güncel

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Faye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Faye ile bir araya geldi.

AA14 Kasım 2025 Cuma 20:32 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Faye ile görüştü
ABONE OL

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin Türkiye'yi ziyaret eden eşi Marie Khone Faye ile Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutan "Yankılar" sergisinin açılış programına katıldı.

Erdoğan, birlikte serginin açılış kurdelesini kestiği Faye'yi programın ardından ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Faye sergi programına davet edildiği için teşekkür ederek, Senegal ve Türkiye arasındaki işbirliğinin artmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Önceki ziyaretinde Ankara'daki Afrika Evi'ni gezen Faye, bu görüşme sırasında yanında getirdiği Afrika ürünlerini Emine Erdoğan'a gösterdi.

Emine Erdoğan'ın Türkiye'de yaptığı sosyal çalışmaları takdirle takip ettiğini kaydeden Faye, kendisinin de benzer çalışmaları Senegal'de yapmak istediğini belirtti.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Senegal Devlet Başkanı'nın değerli eşi Marie Khone Faye Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu anlamlı buluşmanın, ortak projelere ve geleceğe yönelik yeni adımlara ilham vermesini diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.