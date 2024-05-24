Emine Erdoğan: Şenler'in kalemiyle verdiği mücadelenin yeni nesillere anlatılması için güzel bir örnek

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yazılarıyla kalbe dokunan, fikirleriyle zihni aydınlatan Şule Yüksel Şenler'in anısının ve mirasının yaşatıldığını kaydetti.

Erdoğan paylaşımında, "Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri' de onun kalemiyle verdiği mücadelenin ve bu alandaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması için hayata geçirilen güzel örneklerden bir tanesi. Şenler'in izinde, kitabın ve kültürün ışığında gerçekleştirilen fuarı, çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm İstanbulluların ziyaret etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yazılarıyla kalbimize dokunan, fikirleriyle zihnimizi aydınlatan Şule Yüksel Şenler'in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor.



Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri" de onun kalemiyle verdiği mücadelenin ve bu alandaki örnekliğinin yeni... pic.twitter.com/UWB4qQ1RvI — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 24, 2024

Emine Erdoğan'dan Kültür Günleri etkinliğine ziyaret