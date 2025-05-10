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Emine Erdoğan, Şeyha Fatima Bint Mubarak ile çocuk evlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ne ziyarette bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'a eşlik etti.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Şeyha Fatima Bint Mubarak ile çocuk evlerini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Annesi, Genel Kadınlar Birliği Başkanı, Annelik ve Çocukluk Yüksek Şurası Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Başkanı Şeyha Fatima Bint Mubarak, bugün Bahçelievler'deki Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şeyha Fatima Bint Mubarak'ı kurumun girişinde karşıladı.

Mubarak ile Erdoğan'a, sitenin çocuk bakımı programları ve entegre hizmetleri tanıtıldı.

Tanıtım programında sitenin faaliyetlerini anlatan bir video izletilirken, ardından kurumda yetişen bir çocuk Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda, Birleşik Arap Emirlikleri Aile İşleri Bakanı Sana Bint Muhammed Suhail ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iki ülke arasındaki işbirliğine değinen konuşma yaptı.

Program, sitenin çocuk halk oyunları ekibinin sergilediği gösteriyle sona erdi.

Programın ardından sitenin sergi alanını gezen Mubarak ve Erdoğan, sitede 0-2 yaş arası bebeklere hizmet sunulan tesisi ziyaret ederek bilgi aldı.

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