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  • Emine Erdoğan, 'sivil toplum gönüllüleriyle buluşma' paylaşımında bulundu
Güncel

Emine Erdoğan, 'sivil toplum gönüllüleriyle buluşma' paylaşımında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk insanını diğer milletlerden ayıranın, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürü olduğunu belirterek 'Bu kültürden aldığımız güçle senelerdir sivil toplumda aktif çalıştığımız, birlikte yol yürüdüğümüz gönüllü arkadaşlarımızla buluştuk.' paylaşımında bulundu.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 01:00 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, 'sivil toplum gönüllüleriyle buluşma' paylaşımında bulundu
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk insanını diğer milletlerden ayıran, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürüdür. Bu kültürden aldığımız güçle senelerdir sivil toplumda aktif çalıştığımız, birlikte yol yürüdüğümüz gönüllü arkadaşlarımızla buluştuk. Her biri eğitimden kadınların el emeğinin değerlendirilmesine, insani yardımdan toplumsal kalkınmaya, çevreden sanata kadar her alanda daha güzel ve adil bir dünya için var gücüyle çalışıyor. Bu bakışla yapacağımız ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Muhabbetimizin ve gönül birliğimizin daim olmasını temenni ediyor, emekleri için her birine yürekten teşekkür ediyorum."

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