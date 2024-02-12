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  • Emine Erdoğan sosyal medya hesabında, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile ilgili paylaşımda bulundu
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Emine Erdoğan sosyal medya hesabında, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile ilgili paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini tamamlayan astronot Alper Gezeravcı'nın yürüttüğü çalışmaların ülke için nice ilklere vesile olacağını belirtti.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 17:34 - Güncelleme:
Emine Erdoğan sosyal medya hesabında, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile ilgili paylaşımda bulundu
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı ve ailesiyle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

"Uluslararası Uzay İstasyonu'nda büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile olacağına inanıyorum" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, emeği geçen herkesi yürekten kutladı.

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