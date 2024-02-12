Emine Erdoğan sosyal medya hesabında, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile ilgili paylaşımda bulundu

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı ve ailesiyle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

"Uluslararası Uzay İstasyonu'nda büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile olacağına inanıyorum" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, emeği geçen herkesi yürekten kutladı.

Ülkemizin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronotumuz Alper Gezeravcı ve ailesi ile buluşmaktan memnuniyet duyduk.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda büyük bir özveri ile yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile... pic.twitter.com/ut9OYMhKJo