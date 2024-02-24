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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Berat Kandili mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Berat Kandili mesajı yayımladı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı Berat Gecesi'nin feyzinden nasiplenebilmeyi diliyor, bu kutlu gecenin aydınlığının Gazze'nin karanlığına bir umut ışığı olmasını ümit ediyorum. Ülkemizin ve İslam aleminin Berat Gecesi mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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