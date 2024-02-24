Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Berat Kandili mesajı yayımladı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı Berat Gecesi'nin feyzinden nasiplenebilmeyi diliyor, bu kutlu gecenin aydınlığının Gazze'nin karanlığına bir umut ışığı olmasını ümit ediyorum. Ülkemizin ve İslam aleminin Berat Gecesi mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı #BeratGecesi'nin feyzinden nasiplenebilmeyi diliyor, bu kutlu gecenin aydınlığının, Gazze'nin karanlığına bir umut ışığı olmasını ümit ediyorum.



Ülkemizin ve İslam âleminin Berat Gecesi mübarek olsun. pic.twitter.com/IgYCU5Tj56 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 24, 2024