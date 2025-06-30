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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Koruyucu Aile Günü mesajı yayımladı

Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutlayan paylaşımda bulundu.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Koruyucu Aile Günü mesajı yayımladı
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Emine Erdoğan, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili koruyucu ailelerimiz, çeşitli sebeplerle ebeveynlerinden ayrı düşmüş bir çocuğa kalbinizi açtınız, ulvi bir duyguyu deneyimlediniz. Kararınızla bir çocuğun her gününü bayram gününe çevirdiniz. Temennim, kimsesiz bir yavrumuza aile olmayı seçmekle beraber, manevi dünyanıza doğan güneşi tüm çevrenizle paylaşmanız. Böylelikle tecrübelerinizden istifade eden güzel yüreklerin, nice yavrumuzu hasret duyduğu sıcak yuvalara kavuşturacağına canıgönülden inanıyorum. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nüzü kutluyor, her bir koruyucu ebeveynimize ve 81 ilimizdeki Gönül Elçilerimize teşekkür ediyorum."

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