Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı"na ilişkin paylaşım yaptı.

Tarihi şahsiyetlerin vizyonlarıyla, yaşattıkları değerler ve mücadeleleriyle insanlığa takip edilecek izler bıraktığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte bu özel isimlerden biri olan Şule Yüksel Şenler, örnek direnişiyle bize rol model olmuş, yılmaz bir hak savunucusu. Onun izinden giderek hatırasını yaşatan 'Şule Yüksel Şenler Vakfı 2'nci Kitap ve Kültür Günleri' Gaziantep'te kitapseverlerle buluşuyor. Bu vesileyle gözleri ışıl ışıl gençlerimizin, Şenler'in hayatını ve kalemle, kitapla, sözün gücüyle aştığı zorlukları yakından tanımaları büyük bir mutluluk. Zira inanıyorum ki onun mirası, eli kitap tutan ve sorgulayan gençlerimizin kalplerinde daha da güçlenerek büyüyecek. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler Vakfımızı, 11 deprem ilinde kuracağı kütüphaneler için kutluyorum