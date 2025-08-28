İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0558
  • EURO
    47,9808
  • ALTIN
    4482.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı: Gönüllerimizde derin izler bıraktı
Güncel

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı: Gönüllerimizde derin izler bıraktı

İHA28 Ağustos 2025 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı: Gönüllerimizde derin izler bıraktı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Aramızdan ayrılışının 6'ncı yılında gönüllerimizde derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i özlemle ve rahmetle anıyorum" dedi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı. Paylaşımında, Şenler için hazırlanan bir videoya da yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aramızdan ayrılışının 6'ncı yılında gönüllerimizde derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i özlemle ve rahmetle anıyorum. Şenler, bir kalemin nasıl umut, bir sözün nasıl rehber, bir duruşun nasıl ilham olabileceğini hepimize gösterdi. Şuur sahibi nesiller yetişmesi için verdiği mücadelesini ne mutlu ki bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfımızla yaşatıyoruz. Tüm genç yüreklerin, Şule Yüksel Şenler'in fikirlerini kılavuz edinerek yüksek ideallerini yaşatmaları ve yarınlara değerleriyle yön vermelerini temenni ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Uyarılara aldırış etmedi: Yola beton dökülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.