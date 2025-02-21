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Emine Erdoğan: Sürdürülebilir üretimi destekleyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu belirterek, 'Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim.' ifadesini kullandı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 18:34 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Sürdürülebilir üretimi destekleyelim
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğaya yük olan değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışı mümkün. Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncülüğünde ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, bu yıl 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atık' temasıyla dünyayı acil harekete geçmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile İnsan Yerleşimleri Programı işbirliğinde ve bir ilk olarak Sıfır Atık Vakfımızın desteğiyle düzenlenen etkinlik, atık krizinin üstesinden gelmek için sıfır atık bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Unutmamalıyız ki moda, bir yaşam biçimi olarak, yaratıcı ve dönüştürücü ruhuyla çözümün kalbinde yer alıyor."

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