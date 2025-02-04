Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" dedi.

El Durubi ile insani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduklarını ifade eden Erdoğan, "Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük. Suriye'nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Barış ve istikrarın hâkim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum" dedi.