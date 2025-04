Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in geleneksel ''Cemre Çarşısı''nın açılışına katıldı

Beyoğlu'ndaki The Peninsula Oteli'nin fuaye alanında kurulan çarşıya gelen Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Dernek Başkanı Belma Sekmen ile stantları tek tek gezerek ürünleri inceledi.

Erdoğan, stant görevlileriyle sohbet ederek, geliri derneğin sosyal yardım faaliyetleri ve projelerinde kullanılacak ürünlerden alışveriş yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.

Erdoğan'ı Türk Hava Yolları (THY) standında karşılayan uçak şefleri ise Taş Tepeler bölgesinde yapılan kazı çalışmaları ışığında ortaya çıkan "medeniyetin ilk buğday tanesi"nden yapılan 12 bin yıllık ekmeklerden ikramda bulundu.

Tüm stantları ziyaretinin ardından çarşıdaki workshop atölyelerine katılan Erdoğan, derneğin dikiş dönüşüm atölyesinde, Dice Kayek markasının kurucuları Ayşe ve Ece Ege'nin eski bir kot pantolondan tasarladığı etek ve kalan parçalardan ürettikleri çantayı inceledi.

Projeleri dolayısıyla Ege kardeşleri tebrik ederek alkışlayan Erdoğan'a, derneğin ebru atölyesi sırasında hat ve ebru sanatlarıyla yapılmış tablolar hediye edildi.

Erdoğan, olimpiyatlarda dereceye giren milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Nisanur Erbil, Nafia Kuş Aydın, Ayşe Begüm Onbaşı ve Öznur Cüre Girdi'nin çarşıdaki atölyelerde kullanılmış kağıtlardan yaptıkları kitap ayraçlarını incelerken, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan paralimpik okçu Girdi, müsabakalarda kullandığı kırılan oklardan üretilen el yapımı kalemleri TOGEM-DER'e bağışladı.

Daha sonra mutfak atölyesine geçen Emine Erdoğan, sıfır atık ve sürdürülebilir mutfak prensiplerine verdiği önemle tanınan Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Eyüp Kemal Sevinç ile taze baharatlı peynirli kiş yaptı.

Erdoğan, merdaneyle hamur açarak kişin malzemelerini baharatlandırırken, "Usta, beğenirse beni yanına alacak." dedi.

Dilimlediği kişin tadına bakıp beğenilerini dile getiren Erdoğan, mutfak atölyesinden ayrıldıktan sonra açılış programına katılan ünlü isimlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Açılışa, Emine Erdoğan ve Bakan Göktaş'ın yanı sıra Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Halkbank İcra Kurulu Başkanı Osman Arslan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, iş kadını Feryal Gülman, sanatçı Hülya Koçyiğit ve kızı Gülşah Alkoçlar, oyuncu Wilma Elles, sunucu ve manken Tülin Şahin, sanatçı Alişan, sosyal medya fenomeni Cem Özkök ile milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanat, iş dünyası, gastronomi, moda ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Tekstilden ev aksesuarına, gıdadan el sanatlarına kadar 70'i aşkın markanın stant kurduğu çarşıda, firmaların sürdürülebilir moda, sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini önceleyen çalışmaları da tanıtıldı.

Cemre Çarşısı, 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

- EMİNE ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Bu arada Emine Erdoğan, programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TOGEM-DER tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliğinde bulunmanın, yüreklere dokunan bir iyilik hikayesine tanıklık etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik' temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka hayatın umudu, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki moda, gastronomi, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok kıymetli isim bu dayanışma yolculuğuna katkı sunup gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımını, "Sıfır Atık bilinciyle hareket edilerek hem mutfakta hem de modada sürdürülebilirliğin öneminin çeşitli atölye çalışmalarıyla vurgulanması da ayrıca memnuniyet verici. 70'i aşkın markanın ve sayısız gönül insanının emeğiyle büyüyen bu iyilik hareketinde yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum." sözleriyle tamamladı.

- TOGEM-DER'İN FAALİYETLERİ

2005 yılında kurulan TOGEM-DER, özellikle kadın, çocuk, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Bugüne kadar birçok proje üretip hayata geçiren TOGEM-DER, afetzedelere ve ihtiyaç sahiplerine gıda, barınma ve psikolojik destek sağlıyor, çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik eğitim programları hayata geçiriyor.

Gençler için yazılım, e-spor ve girişimcilik alanında profesyonel kariyer fırsatları sunan, eğitimler düzenleyen dernek, "Uluslararası Değişim Projesi"yle gençlerin kültürel etkileşiminin artırılmasını hedefliyor.

Dernek, "Kadın Eliyle Ekoturizm" projesiyle kadınların ekoturizm alanında aktif olmasını sağlarken, anneler için meslek edindirme kursları düzenliyor.