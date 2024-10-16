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Emine Erdoğan 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nda Anadolu kadınlarına seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nda Anadolu'nun üretken kadınlarıyla bir araya geldi. Programa dair resmi X hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Toprağa emeğiyle hayat veren kadınlarımız geleceğe en güçlü miras bırakıyor” dedi.

16 Ekim 2024 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Emine Erdoğan 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nda Anadolu kadınlarına seslendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nda Anadolu kadınının çalışkanlığından ve üretkenliğinden bahsetti. Erdoğan, programdaki konuşmasında torağın önemine vurgu yaparak, burada emeği ve üretkenliği olan Anadolu kadınları için "Kadınlar toprak arasında emeğe dayalı uzun bir geçmiş var. Anadolu toprağı nasıl bereketliyse, Anadolu kadını da çalışkandır üretkendir." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nda ilişkin yaptığı paylaşımına şu notu bıraktı:

"Bu toprakları bereketle yeşerten, emeğiyle hayat veren kadınlarımız, geleceğe en güçlü mirası bırakıyor. Her birinin eli, toprağın bağrına atılan bir sevgi tohumu gibi... Toprağa iz bırakan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum.

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