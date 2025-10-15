İSTANBUL 20°C / 13°C
  • Emine Erdoğan: Tüm emekçi kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum
Güncel

Emine Erdoğan: Tüm emekçi kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 11:27
Emine Erdoğan: Tüm emekçi kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum
Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun bereketini ellerinde büyüten, toprağı emeğiyle yoğuran kadın çiftçilerimiz, yerli üretimin kalbi, geleceğimizin dayanağıdır. Doğayı koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan, sofralarımıza bereket taşıyan tüm emekçi kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda ise Emine Erdoğan'ın daha önce bir araya geldiği kadın çiftçilerin tarlada ve bahçede çalıştığı anlar yer aldı.

