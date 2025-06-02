İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2025 Pazartesi / 6 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1842
  • EURO
    44,8489
  • ALTIN
    4246.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu
Güncel

Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti. Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Emine Erdoğan, kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a teslim etti.

Türk Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini her platformda destekleyen Erdoğan, ulusal ve uluslararası insani yardımın önemine vurgu yaparak, mazlum coğrafyalara yapılan her bir yardımın umut olmaya devam ettiğini belirtti.

Görüşmede, Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz ise Türk Kızılay'a desteği için teşekkür ettiği Emine Erdoğan'a, günün anısına üzerinde "Hilal-i Ahmer Çiçek Günü"nü anlatan eski zamanlara ait fotoğrafların yer aldığı tablo hediye etti.

TÜRK KIZILAY'IN KURBAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Türk Kızılay, bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanyayla Gazze-Filistin başta olmak üzere Türkiye dahil 23 ülkede milyonlarca kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Kızılay, kurban vekaleti bağışlarıyla hem yurt içindeki hem de dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda ve maddi destek sağlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.