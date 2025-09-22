İSTANBUL °C / °C
22 Eylül 2025 Pazartesi
  Emine Erdoğan: Türkiye olarak; barışa, adalete ve ortak refaha giden yolun aileden geçtiğine inanıyoruz
Güncel

Emine Erdoğan: Türkiye olarak; barışa, adalete ve ortak refaha giden yolun aileden geçtiğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye olarak; barışa, adalete ve ortak refaha giden yolun aileden geçtiğine inandıklarını ifade etti.

22 Eylül 2025 Pazartesi 22:55
Emine Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında BM 80. Genel Kurulu marjında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğe katılmak üzere Türkevi'nden Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne geçti.

Erdoğan, "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" programında uluslararası önemli isimlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Aile, toplumun temel biriminden öte, sürdürülebilir, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın da asli unsurudur. Bizler de aileyi korumak ve güçlendirmek için ortak çalışma alanlarımızı ele aldık" dedi.

Aile odaklı yaklaşımların uluslararası iş birliğini nasıl pekiştirebileceğini, toplumsal istikrara nasıl katkı sunabileceğini ve yerelden küresele dönüştürücü bir güç olarak nasıl rol oynayabileceğini değerlendirdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Zira biliyoruz ki aile, değerlerin taşıyıcısı, çocuklarımız için en güvenli sığınak ve insanlığın yarınıdır. Krizlerin, çatışmaların ve afetlerin gölgesinde bize yol gösteren hakikat; dayanışmanın aileden başladığıdır. Türkiye olarak; barışa, adalete ve ortak refaha giden yolun aileden geçtiğine inanıyoruz. Öyle ki aileyi koruyabildiğimiz ölçüde, daha adil, daha huzurlu ve daha müreffeh bir dünya inşa edebiliriz. Bu doğrultuda belirtilen her görüş ve önerinin, aile kurumunu koruma yolunda, küresel ölçekte atılacak adımlara ilham olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

