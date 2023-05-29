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Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız

Seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'İlk günkü aşkla bir ve beraber olmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız.' dedi

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 02:24 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız. Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Güven, istikrar, büyük ve güçlü Türkiye diyerek sandığa giden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İlk günkü aşkla bir ve beraber olmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız. Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun."

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