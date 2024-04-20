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Emine Erdoğan: Türkiye'nin GETAT uygulamalarında cazibe merkezi olacağına inancım tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Sağlık Örgütü Bitkisel İlaçlar İçin Uluslararası Düzenleyici İşbirliği Ağı 15'inci yıllık toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

DHA20 Nisan 2024 Cumartesi 12:05 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Türkiye'nin GETAT uygulamalarında cazibe merkezi olacağına inancım tam
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin geleneksel, tamamlayıcı ve fonksiyonel tıp (GETAT) uygulamalarında önde gelen ülkelerden biri ve tüm dünya için bir cazibe merkezi olacağına inancım tam olduğunu açıkladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Sağlık Örgütü Bitkisel İlaçlar İçin Uluslararası Düzenleyici İşbirliği Ağı 15'inci yıllık toplantısına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, "İnanıyorum ki akademik çalışmalar ve bilim insanlarının GETAT uygulamalarına gösterdiği ilgi ile büyük bir ivme kazanılacak. Bu sayede Türkiye'nin GETAT uygulamalarında önde gelen ülkelerden biri ve tüm dünya için bir cazibe merkezi olacağına inancım tam" dedi.

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