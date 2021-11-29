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Emine Erdoğan, Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti: Okula 5 bin kitap hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında yeni kütüphane yapılan okula 5 bin kitap hediye edildi.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:35
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Ziyarette, Emine Erdoğan'ı Türkmen-Türk Okulu öğrencileri çiçeklerle karşıladı ve kısa bir müzik dinletisi sundu.

Öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla getirilen kitapları hediye etti.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında yeni kütüphane yapılan okula 5 bin kitap hediye edildi.

Emine Erdoğan'a okul ziyaretinde Türkmenistan Milli Eğitim Bakanı Gurbangül Atayeva, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Müşaviri Sevil Uygun İlikhan, Aşkabat Büyükelçiliği MEB Müşavir Vekili Ayhan Işık, Bakan eşleri Nebahat Özer, Hülya Çavuşoğlu, Şule Akar, Ümmü Eymen Muş, Ahu Pakdemirli, Nilüfer Karaismailoğlu, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral'ın eşi Özgür Dünya Oral da katıldı.

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