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Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Zelenska ile birlikte Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte, Türkiye'de misafir edilen Ukraynalı yetim çocukların Ankara'da kaldıkları Çocuk Evi'ni ziyaret etti.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 17:13 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Zelenska ile birlikte Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti
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Emine Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski'ye eşlik eden Zelenska ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık, en çok da çocukları koruyabildiği zaman anlam kazanır" diyen Erdoğan, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile birlikte, ülkemizde misafir ettiğimiz Ukraynalı yetim çocuklarımızı Ankara'da kaldıkları Çocuk Evi'nde ziyaret ettik. Üç yıldır Türkiye'de huzur ve güven içinde eğitimlerine devam eden çocuklar, barışın mümkün olduğuna dair en büyük ilhamımız. Bugün, misafir ettiğimiz çocuklarımızın çoğunun Ukrayna'da yeni ailelerine kavuştuğunu öğrenmekten mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, mazlumun yanında durmayı, savaşın yaralarını sarmayı bir sorumluluk değil, insanlık borcu olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "İnanıyoruz ki, her çocuğun hak ettiği tek gelecek; sevgiyle büyüdüğü, bilgiyle güçlendiği, umutla yaşadığı bir dünya. Bu anlamlı buluşmayı, insanlığın ortak emaneti yavrularımızın yarınlarını hep birlikte inşa etme kararlılığımızın bir nişanesi olarak görüyor ve Ukrayna'nın en kısa zamanda yeniden barış dolu günlere ulaşmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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