İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6451
  • EURO
    52,026
  • ALTIN
    7090.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Güncel

Emine Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle bilimin ışığını büyüten tüm kadınları ve kız çocuklarını yürekten kutladı.

HABER MERKEZİ11 Şubat 2026 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı
ABONE OL

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Bir kız çocuğunun gözlerinde parlayan merakın, geleceğin en büyük keşiflerine açılan kapı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Onların bilime olan ilgisini desteklemek, hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi. Dünden bugüne tek gayemiz, kız çocuklarımızın, eğitimde, bilimde ve teknolojide yeniliklerin öncüsü olmasıdır. Zira kadınlarımızın ülkemizin kazanımlarında ne kadar büyük bir pay sahibi olduklarını biliyor, onları lider konumunda görmekten gurur duyuyoruz. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle, bilimin ışığını büyüten tüm kadınları ve kız çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Başarıları daim, yolları açık olsun..."

ÖNERİLEN VİDEO

Gökyüzünde nefes kesen anlar: F-16'lar peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.