Emine Erdoğan, UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile bir araya geldi

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ardından basına kapalı yapılan görüşmede, Molcean, forum için Emine Erdoğan'ı tebrik ederek, forumun çok başarılı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çok hızlı adımlar atan, sonuç alan bir ülke olduğunu belirten Molcean, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de forumdan büyük bir heyecan duyduğu bilgisini aktardı.

Emine Erdoğan da Guterres'in özel desteğini her zaman hissettiklerini ifade ederek, teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, sürdürülebilir toplu konutlar, ormanların sürdürülebilir bir şekilde korunması, moda sektöründe sürdürülebilir üretimi tesis etmek, atık yönetimini yaygınlaştırmak gibi konular ele alındı. BM Avrupa Ekonomik Konseyi'nin çevre konusundaki projeleri hakkında bilgi verildi.

Molcean, Emine Erdoğan'ın yaptığı işleri yakından takip ettiğini ve çok takdir ettiğini belirterek, sürdürülebilirliğin kendini vakfetmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusunda çok güzel bir geçmişi olduğunu, bölgedeki diğer ülkelere örnek olabileceğini, özelikle kamu-özel sektör ilişkisi konusunda öne çıktığını kaydeden Molcean, sürdürülebilirliğin Azerbaycan-Özbekistan gibi ülkelerle paylaşılabileceğini söyledi.

Molcean, UNECE'nin gıda maddelerinin taşınması, saklanması, depolanması gibi konularda standartlar geliştirdiğini kaydetti.

Görüşmede, organik tarım konusunda yapılanlar da ele alındı.

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.