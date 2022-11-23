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Emine Erdoğan, UNICEF Türkiye Temsilcisi ile görüştü: İş birliğinden memnuniyet duyarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ile görüştü.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, UNICEF Türkiye Temsilcisi ile görüştü: İş birliğinden memnuniyet duyarız
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UNICEF tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Çocuk Forumu kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Dominicis, Emine Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile imzaya açtığı Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Emine Erdoğan'ın, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevreyle ilgili yürüttüğü çalışmalardan ilham aldıklarını söyleyen Dominicis, bu alanda ortak çalışmalar yürütmek istediklerini belirtti.

Dominicis, "Haydi Kızlar" başta olmak üzere Emine Erdoğan'ın himaye ettiği eğitim kampanyalarının Türkiye'de özellikle kız çocuklarının eğitime katılımında büyük kazanımlar sağladığını ifade etti.

Emine Erdoğan da UNICEF'in çalışmalarını yakından takip ettiğini, eğitim ve çevre konularında iş birliği çalışmalarının yapılmasından memnuniyet duyacağını iletti.

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