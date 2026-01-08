Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'ndeki görüşmede Emine Erdoğan, Filistin konusundaki çalışmaları ve yardımlarından dolayı Lazzarini'ye teşekkür etti.

Lazzarini de Emine Erdoğan'ın Filistin konusundaki liderlik rolüne işaret ederek, teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Filistin halkı için büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmaların, acıları sona erdirecek somut ve kalıcı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.