Emine Erdoğan, Vietnam Başbakanı'nın eşi Le Thi Bich Tuan ile görüştü

Edinilen bilgiye göre Emine Erdoğan, Le Thi Bich Tuan ile Devlet Konukevi'nde görüştü.

Görüşmede, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in eşi Le Thi Bich Tuan, nazik misafirperveliğinden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen "Sofu Okumak Sofu Dokumak" etkinliğine katıldığını, buradaki sergi ve defileyi çok beğendiğini belirten Le Thi Bich Tuan, Emine Erdoğan himayesinde sürdürülen "Türk İğnesinin Mucizesi" ve "Türkiye'nin Dokuma Atlası" projeleri hakkında da bilgi aldı.

Görüşmede, iki ülkenin özellikle dokuma kumaşlar ve geleneksel motifler konusunda kültürel zenginliğinin bulunduğu vurgulandı ve bu konuda yapılabilecek işbirliği çalışmaları ele alındı.

Bu sene iki ülke ilişkilerinin tesisinin 45. yılını doldurduğuna dikkati çekilen ve ilişkilerin artarak devam etmesi temennisi dile getirilen görüşmede, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in Türkiye'yi ziyaretinin yeni bir dönemi başlattığı konusunda hemfikir olundu.

Görüşmede, Emine Erdoğan ve Le Thi Bich Tuan coğrafi uzaklığa rağmen, ikili ilişkilerin giderek yakınlaşması temennisinde bulundu.

Türk ve Vietnam mutfağına özgü tarifler ve kültürel lezzetler üzerine sohbet edilen görüşmede, Sıfır Atık Projesi ve çevrenin korunmasına ilişkin adımlar da değerlendirildi. Görüşmenin ardından Le Thi Bich Tuan, Küresel Sıfır Atık Beyanı'nı imzaladı.