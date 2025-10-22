İSTANBUL 21°C / 16°C
Güncel

Emine Erdoğan: Yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşlara fidan sahiplenerek 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne destek olmaları çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, 'Yeşil Vatan Seferberliği ile yurdumuzun dört bir yanında toprağa hayat, yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim, ormanlarımızı çoğaltalım.' ifadelerini kullandı.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 17:18 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim
Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ormanlarımız suyun sesi, havanın nefesi, kuşun yuvası, insanın da yeryüzündeki vicdanıdır. Yeşil Vatan Seferberliği ile yurdumuzun dört bir yanında toprağa hayat, yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim, ormanlarımızı çoğaltalım. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar tüm vatandaşlarımızı yarınlarımız için bir fidan sahiplenmeye davet ediyorum. http://gelecegenefes.gov.tr üzerinden bir fidan sahiplenerek, bu iyilik kervanına hep birlikte omuz verelim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Yeşil Vatan Seferberliği" başlatıldı.

Bu kapsamda, ülke genelinde 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor.

