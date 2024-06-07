Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılarıyla hem ülkemizi hem de kendi yarınlarını şekillendirecek tüm değerli öğrencilerimize üniversite sınavında zihin açıklığı diliyorum. İnandığınız yolda emeklerinizin karşılığını alacağınıza olan inancım tam. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun." ifadelerini kullandı.