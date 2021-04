Emine Erdoğan'a dünyanın dört bir yanından Kovid-19'a karşı dayanışma teşekkürü

AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:19 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:19

Edinilen bilgiye göre, Emine Erdoğan, bir süre önce 150 ülkedeki kadın devlet başkanları, lider eşleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve kraliyet mensuplarına, Kovid-19 salgını dolayısıyla birer mektup ile gül suyu, gül kolonyası ve yağı, Olgunlaşma Enstitülerinin Türk kültürüne has Selçuklu motiflerini kullanarak işlediği nakışlı maskelerin yer aldığı hediyeler göndererek Türk halkının şifa dileklerini iletti.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak gönderdiği mektubunda Kovid-19 salgınının tüm dünyayı daha önce benzeri görülmemiş bir mücadeleye sürüklediğini dile getiren Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilim dünyasından son zamanlarda gelen müjdelerle, insanlığın bu elim hastalık karşısında kısa bir zamanda zafer kazanacağına yürekten inanıyorum. Her zorluk, içinde barındırdığı keder kadar beraberinde birçok farkındalık da getiriyor. Kovid-19 salgını, her ne kadar rutin hayatımızı altüst etmiş olsa da bizlere coğrafi sınırlarımızın zannettiğimiz kadar keskin olmadığını gösterdi. Her birimizin, tek ve bir bütün olan insanlık ailesinin mensupları olduğumuz bilincini perçinlendi. Bu süreçte verdiğimiz kayıplara ve çektiğimiz tüm sıkıntılara rağmen, bir kez daha, olağanüstü çeşitliliği ile bir kardeşlik zincirinin parçaları olduğumuzu anladık. Dünya refahının ancak hepimizin ortak çabası ile sağlanabileceğini idrak ettik."

Emine Erdoğan, mektubunda, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, "Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa, güle dokunmanıza çok az kalmış demektir." sözlerine de yer vererek, "İnanıyorum ki bu sıkıntıların sonu hepimiz için gül bahçelerine varacaktır." ifadelerini kullandı.

Mektubunda gönderdiği hediyelerin özelliklerine ilişkin de bilgi veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gül, Türk kültüründe sevginin, güzelliğin, şifanın ve yüce duyguların sembolüdür. Sanatta, gastronomide ve tıptaki kullanımlarıyla hem göze hem ruha hem de bedene şifadır. Sizler için özel olarak hazırladığımız elişi maskeler ise Türk halkının dünya halklarına sunduğu şifa dileklerinin nişanesidir."

- DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TEŞEKKÜR MEKTUPLARI GELDİ

Kadın devlet başkanları, lider eşleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, kraliçe ve prensesler de Emine Erdoğan'a Kovid-19'la mücadele sürecinde gösterdiği dayanışma ve hassasiyetten ötürü teşekkürlerini ileten mektuplar yolladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron mesajında, "İletmiş olduğunuz nazik umut mesajı ve yanında eşlik eden hediyeler için size içtenlikle teşekkür ederim. İçten dilekleriniz ve hassas ilginiz beni çok etkiledi." ifadesini kullandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın kızı Laura Mattarella da mektubunda "Dilek ve düşünceleriniz için çok teşekkür eder, ben de 2021 yılında, pandemi sürecinin sona ermesi ve tüm halklar için yeni bir barış, sağlık ve refah başlangıcının olması ümidinizi paylaşarak en iyi temennilerimi sunarım." mesajını paylaştı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in eşi Sabina Higgins, Norveç Kraliçesi Sonja, Belçika Kraliçesi Mathilde, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe ile Veliaht Prensesi Mary, teşekkürlerini iletirken, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in eşi Doris Schmidauer de mektubunda hediyelerin kalbe ve ruha da ferahlık verdiğini dile getirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan, İsveç Başbakanı Stefan Lövfen'in eşi Ulla Lövfen, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in eşi Mareva Grabowski, Ürdün Prensesi Dina Mired, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in eşi Sara Nazarbayeva, Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in eşi Savita Kovind, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın eşi Nadia El-Chami de Emine Erdoğan'a sıcak ve insani dilekleri için teşekkür mesajları yollayan isimler arasında yer aldı.

- SLOVAKYA CUMHURBAŞKANI CAPUTOVA'NIN MESAJI

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da "Nazik ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim" ifadesine yer verdiği mektubunda, içinde bulunulan zor dönemin üstesinden en kısa sürede gelme temennisinde bulundu.

Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, salgın döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin hayati desteğini her zaman hissettiklerini belirtti. Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç'in eşi Sebija İzzetbegoviç en derin selamlarını ve içten teşekkürlerini mektubunda Emine Erdoğan'a iletti.

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah da mektubunda teşekkürlerini iletirken, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman dizilerini düzenli olarak takip ettiğini aktardı.

- "UMUDUN BİR SEMBOLÜ"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin eşi Elizabeta Gjorgievska, teşekkür mesajında, "Göndermiş olduğunuz hediye aynı zamanda fedakarlıkla, kapsayıcılıkla ve cömertlikle toplumlarımızın ve ekonomilerimizin daha sürdürülebilir bir biçimde yeniden inşa edilebileceğine yönelik umudun bir sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic, mektubunda, Emine Erdoğan'la karşılıklı olarak kurulan ve görüşmeleri esnasında temelleri güçlenen dostluktan onur duyduğunu belirtti. Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun eşi Esther Lungu, Emine Erdoğan'ın mektubunu yüksek sesle okuduğunu ve hediyesinden duygulandığını kaydetti.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin eşi Djene Kaba Conde, "Kovid-19 salgını ayrıca bize coğrafi sınırlarımızın sadece hayali olduğunu, yaşadığımız tüm can kayıplarına ve bu dönemde aştığımız tüm zorluklara rağmen, insanlığın büyük çeşitlilikten oluşan bir kardeşlik zinciri olduğunu da göstermiştir." değerlendirmesini yaptı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, bir anne ve örnek olarak gördüğü Emine Erdoğan'dan özel ve güzel bir hediye almış olmaktan onur duyduğunu, Emine Erdoğan'ın sosyal meselelere desteğinin kendilerine de ilham verdiğini dile getirdi.

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'nın eşi Margaret Kenyatta da "Hepimizin Kovid-19 salgınıyla yüzleştiği bu zorlu zamanda böylesine anlamlı bir hediye göndermeniz ne kadar düşünceli olduğunuzu gösteriyor. Gerçekten de gül, güzellik ve sevgi sembolüdür." ifadeleriyle teşekkürlerini iletti.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in eşi Nooraine Abdul Rahman, mektubunda, "Gönderdiğiniz düşünceli hediyeyi sadece işlevsel ve güzel olmasının ötesinde, derinden anlamlı ve bu zorlu dönemde halklarımıza ve tüm dünyaya umut ve özlemlerimizi ifade edici buluyorum." mesajına yer verdi.

- "BÜYÜK BİR AİLE OLARAK BİR ARADA KALABİLDİĞİMİZİ ÖĞRENDİK"

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo ise mektubunda şunları kaydetti:

"Kovid-19'un hızla ilerlemesini durdurmaya yönelik mücadelemizde ihtiyaç duyduğumuz tıbbi malzemeler için Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan cömert bağışta da görüldüğü gibi kardeşçe gerçekleştirilen iş birliğimiz neticesinde büyük bir aile olarak bir arada kalabildiğimizi öğrenmiş bulunduk. Tarafınızca şahsıma ulaşan kıymetli hediyeniz ve bu çok değerli jestinize olan minnettarlığımı belirtir, bu vesileyle, yakın dostluğumuzu her daim hatırlıyor olacağımı bilmenizi isterim."

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır, mektubun güzel içeriği için teşekkürlerini ileterek, sevgi ruhunu ifade eden Türk el sanatlarını daima beğendiğini vurguladı.

Ayrıca Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un eşi Ogulgerek Berdimuhammedova, Malta Cumhurbaşkanı George Vella'nın eşi Miriam Vella, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın eşi Şeyha Sharifa Al-Jassem Al-Ghanim, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun eşi İrina Joko Widodo, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin eşi Isaura Gonçalo Ferrao Nyusi, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun eşi Rebecca Akufo-Addo da Emine Erdoğan'a mektubundan dolayı teşekkür etti.

- NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'İN EŞİ INGRİD SCHULERUD'İN MESAJI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud, Emine Erdoğan'ın mektubu ve hediyesine ilişkin, "Gençliğimde Türkiye'de geçirdiğim güzel zamanların, Türk halkının sıcakkanlılığının ve cömertliğinin duyusal bir hatırlatmasını teşkil etti. Nezaketiniz ve düşünceli davranışınız beni ziyadesiyle duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'ın eşi Amelie Derbaudrenghien de mektup ve hediyenin kendisini hem mutlu ettiğini hem de onurlandırdığını dile getirdi.