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Emine Erdoğan’a ‘mazlum’ teşekkürü

Dünyada 1 milyon 200 bin çocuk doktorunun üye olduğu Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA-International Pediatric Assocation) yönetimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı ziyaret etti.

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IPA yönetimi, Türkiye’ye, Başkan Erdoğan’a ve Emine Erdoğan’a, savaş mağduru ve göçmen çocuklar için yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. IPA yöneticileri ayrıca Emine Erdoğan’a, göçmenler ve Arakan gibi mazlum coğrafyalara yaptığı ziyaretler ve oradaki Müslüman çocukların durumlarını dünyaya duyuran kişi olarak gösterdikleri hassasiyet için de müteşekkir olduklarını iletti.      

YERLİ AŞI VURGUSU

Ziyarete IPA’nın ABD’li Başkanı Prof. Dr. Errol Alden, yeni dönem Başkanı Prof. Enver Hasanoğlu, IPA Direktörü Kerem Hasanoğlu, Asya, Afrika, Latin Amerika Çocuk Sağlığı Başkanları ile Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı. Çalışmalarından dolayı IPA’yı kutlayan Emine Erdoğan ve yerli aşının önemine dikkati çekti.

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