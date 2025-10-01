İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Emine Erdoğan'dan 1 Ekim mesajı

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, gençlerin heyecanı ile yaşlıların tecrübesinin toplumları güçlü kıldığını ifade etti.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 13:49 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 1 Ekim mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gençlerimizin heyecanı ile büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde toplumlar gerçek gücünü bulur." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hayat, geçmiş ile geleceğin el ele verdiği bir yolculuktur. Gençlerimizin heyecanı ile büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde toplumlar gerçek gücünü bulur. Onların öğrettikleriyle köklerimiz derinleşir, dualarıyla yarınlarımız aydınlanır. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve gönül ferahlığıyla dolu bir ömür diliyorum."

