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Emine Erdoğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Emine Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı yayımlandı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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