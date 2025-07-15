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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 10:21 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla yazılan onurlu bir direnişin ve ölümsüz bir zaferin adıdır. Ve o zaferin adı, hiç şüphesiz Türkiye'dir." dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Cesaret timsali yürekler o gece, tanklara karşı dimdik durmuş, kurşunlara yürümüş, bölünmez bir bütün olarak karanlığa geçit vermemiştir. Canı pahasına istiklâlini savunan bu yüce duruş, vatan toprağına imanla kazınmış bir iradenin ifadesidir. Bu büyük birlik ve beraberliğin ilelebet sürmesini diliyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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