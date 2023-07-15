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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, '15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir.' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa, ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı Kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık. Rabbim, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Kadın, erkek her yaştan insanımızın, o gece korkusuzca tanklara göğsünü siper edişini unutmayacağız. Ülkemizi yenilmez kılan bu inanç ve zafer ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum.

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