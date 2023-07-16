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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Milli irade, bükülmez bir bilektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır. Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 12:41 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Milli irade, bükülmez bir bilektir
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır. Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum."

Erdoğan paylaşımında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde, Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına ilişkin görüntülere de yer verdi.

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