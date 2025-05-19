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Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı: Bugün Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan paylaşımında, 'Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini canıgönülden diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 09:36 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı: Bugün Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelesinin ilk adımı, umudun ve direnişin sesi olmuştur. Bugün o ses, azimli, cesur ve kararlı Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor. Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini canıgönülden diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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