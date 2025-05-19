Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı: Bugün Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelesinin ilk adımı, umudun ve direnişin sesi olmuştur. Bugün o ses, azimli, cesur ve kararlı Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor. Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini canıgönülden diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

İstiklal mücadelesinin ilk adımı, umudun ve direnişin sesi olmuştur.



Bugün o ses; azimli, cesur ve kararlı Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor!



Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini... pic.twitter.com/RhJzCZBwBF — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 19, 2025