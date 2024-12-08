Emine Erdoğan'dan 22. Doha Forumu'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'de tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu, sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabası... Küçük bir ideolojik azınlığın gerçeklikten kopuk planlarını işletmek için kurduğu bu bencil düzeni, her şeyden önce bir insan, bir Müslüman olarak reddediyorum!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Gazze'den görüntülerin de bulunduğu videoya yer verdi.