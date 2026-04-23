  • Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: Siz hayal kurdukça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır
Güncel

Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: Siz hayal kurdukça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Unutmayın ki gökyüzündeki ay yıldızın parıltısı sizin azminizden, topraktaki bereket sizin neşenizden gelir. Siz hayal kurdukça Türkiye daha da büyüyecek, siz çalıştıkça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır.' ifadesini kullandı.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 12:25 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: Siz hayal kurdukça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır
Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Unutmayın ki gökyüzündeki ay yıldızın parıltısı sizin azminizden, topraktaki bereket sizin neşenizden gelir. Siz hayal kurdukça Türkiye daha da büyüyecek, siz çalıştıkça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun! Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 106'ncı açılış yıl dönümünü tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

