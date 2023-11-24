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Emine Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 11:32 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilim, irfan yolunu aydınlatanların, bu yolda canıyla, kanıyla, emeğiyle mücadele verenlerin günü... Öğretmek gibi kutsal ve zor bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la izlediği "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına ilişkin görüntülere de yer verdi.

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