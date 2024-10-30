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Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Özel Programı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 101. yılı… Bir asrı aşan bağımsızlık ve birlik ruhuyla, geleceğe umutla yürüyoruz. Nice yüzyıllara.' ifadesini kulandı.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Özel Programı paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Programa ilişkin videoyu da paylaşan Emine Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 101. yılı... Bir asrı aşan bağımsızlık ve birlik ruhuyla, geleceğe umutla yürüyoruz. Nice yüzyıllara." ifadesine yer verdi.

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