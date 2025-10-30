İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 102. yılında, bir asrı aşan bu kutlu yürüyüşün aziz Türk milletinin azmi ve fedakarlığı ile güçlenerek geleceğe taşındığını belirtti.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 12:26 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı'na ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Cumhuriyet'imizin 102. yılı. Bir asrı aşan bu kutlu yürüyüş, aziz Türk milletinin azmi ve fedakarlığı ile güçlenerek geleceğe taşınıyor" ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinden derlenen bir videoya da yer verdi.

Videoda, 29 Ekim Özel Programı, 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamındaki yürüyüş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen sıcak hava balonu etkinliği ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisinden kesitler sunuldu.

Videoda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Özel Programı'nda yaptığı konuşmasındaki şu ifadelere yer verildi:

"İstiklal ve istikbal uğrunda çekilen çileler tarihimizin yeni bir sayfası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu müjdelemiştir. Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin en son halkasıdır. Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyet'imiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle de aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır."

